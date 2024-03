Harold Halibut uscirà su PC e console ad aprile

Direttamente dalla cornice del Future Game Show Spring Showcase, Slow Bros ha annunciato la data di uscita di Harold Halibut, un’intrigante avventura grafica realizzata con la tecnica dello stop-motion.









Harold Halibut è un’avventura narrativa fatta a mano sul tema dell’amicizia ambientanta su un’astronave grande quanto una città immersa in un oceano alieno. Il gioco racconterà le vicende di Harold mentre esplora un mondo retro-futuro pieno di abitanti unici e interamente doppiati, mentre fa del suo meglio per manutenere l’astronave e trovare il vero significato di “casa”.

“Avere una data di uscita è incredibile e surreale per noi! Rappresenta la fine di un’era: la maratona per portare alla luce questo nostro sogno,” ha dichiarato il team di Slow Bros. “Ora non vediamo l’ora di vedere come stuzzicherà i giocatori, cosa li farà sentire, cosa gli ricorderà nella loro vita e forse li ispirerà a fare.”

Harold Halibut sarà disponibile su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S dal 16 aprile. Il gioco sarà incluso nel catalogo del servizio Game Pass.