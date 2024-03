Svelato DEATHSPRINT 66, action multiplayer di Sumo Newcastle

Sumo Newcastle e l’etichetta di publishing Secret Mode hanno presentato DEATHSPRINT 66, un nuovo action multiplayer che vede fino a otto giocatori sfidarsi in quello che viene definito lo spettacolo più letale del mondo.









Ambientato in un futuro distopico in cui la tecnologia della clonazione ha fatto passi da gigante, in DEATHSPRINT 66 avremo modo di vedere un’infinita riserva di cloni sfrecciare attraverso piste piene di trappole, tra seghe mortali e salti mortali, senza dimenticare la minaccia degli altri rivali. Per avere successo, i runner dovranno generare Hype compiendo manovre azzardate, guadagnando armi letali e forti incrementi di velocità per avere un vantaggio sulla concorrenza. Chi sopravvive sarà ricompensato con generose sponsorizzazioni da parte di alcuni dei più grandi conglomerati internazionali per adornare le suit dei loro cloni.

DEATHSPRINT 66 sarà disponibile nel corso del 2024 su PC tramite Steam.