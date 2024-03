Cyberpunk 2077: annunciata la prova gratuita

CD Projekt RED, nella giornata odierna, ha annunciato la prova gratuita di Cyberpunk 2077, l’opera del team polacco autore della serie videoludica dedicata a The Witcher. La prova gratuita, che si terrà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, durerà dal 28 marzo 2024 al 31. Qua la nostra recensione, nonché l’immancabile analisi del contenuto aggiuntivo dedicato.









Cyberpunk 2077 è un GDR d’azione a mondo aperto ambientato nella megalopoli Night City, nella quale il giocatore diventerà un mercenario coinvolto al soldo di chiunque in una lotta per la sopravvivenza, ora migliorato grazie alle patch correttive e all’aggiornamento dedicato al contenuto aggiuntivo. Ricordiamo, inoltre, che Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.