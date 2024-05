Yosuke Saito al lavoro con Yoko Taro e Keiichi Okabe

Yosuke Saito, uno dei pezzi grossi di Square Enix nonché producer della serie NieR, ha fatto sapere di essere al lavoro su un nuovo progetto con Yoko Taro e Keiichi Okabe, rispettivamente director e compositore della serie.

L’annuncio è stato dato sulle pagine di Famitsu (via Gematsu), dove leggiamo che Yosuke Saito desiderava lavorare ancora una volta con Yoko Taro e Keiichi Okabe, tuttavia l’esponente di Square Enix non si è sbottonato. Viene però precisato che l’annuncio potrebbe arrivare a breve e il gioco “potrebbe essere NieR, ma potrebbe non essere NieR“.

Certo, visti i nomi coinvolti viene davvero difficile credere che non si tratti di un nuovo NieR, ma con Yoko Taro di mezzo non si può mai sapere cosa ci riserverà il futuro.