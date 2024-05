Xbox Game Pass: Hellblade 2 guida la selezione di maggio

Microsoft ha svelato i videogiochi che si aggiungeranno nei prossimi giorni al catalogo del servizio Xbox Game Pass. Tra i titoli della selezione di fine mese non poteva mancare Senua’s Saga: Hellblade II, in uscita su PC e console il 21 maggio e in arrivo al “day one” sul servizio in abbonamento.

Di seguito l’elenco completo:

Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console, PC) | Già disponibile

Chants of Sennaar (Cloud, Console, PC)| 15 maggio

EA Sports NHL 24 (Cloud) | 16 maggio

Immortals of Aveum (Cloud, PC, Xbox Series X|S) | 16 maggio

Senua’s Saga: Hellblade II (Cloud, PC, Xbox Series X|S) | 21 maggio

Galacticare (Cloud, PC, Xbox Series X|S) | 23 maggio

Hauntii (Cloud, Console, PC) | 23 maggio

Moving Out 2 (Cloud, Console, PC) | 28 maggio

HUMANITY (Cloud, Console, PC) | 30 maggio

Lords of the Fallen (Cloud, PC, Xbox Series X|S) | 30 maggio

Firework (PC) | 4 giugno

Rolling Hills (Cloud, Console, PC) | 4 giugno

Questi, invece, i videogiochi che lasceranno il servizio il 31 maggio:

Chicory: A Colorful Tale (Cloud, Console, PC)

Farworld Pioneers (Cloud, Console, PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (Cloud, Console, PC)

Pac-Man Museum Plus (Cloud, Console, PC)

Little Witch in the Woods (Cloud, Console, PC)

Railway Empire II (Cloud, Console, PC)