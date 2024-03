Stellar Blade sarà localizzato in italiano, doppiaggio compreso

Sony Interactive Entertainment e Shift Up hanno confermato che Stellar Blade sarà interamente localizzato in italiano.

In occasione della presentazione della demo, infatti, è stato annunciato che la traduzione non si limiterà ai testi a schermo: l’action dello studio coreano sarà doppiato nella nostra lingua. Tra le lingue supportate citiamo anche il coreano, l’inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, il portoghese brasiliano e lo spagnolo latino americano, per quanto riguarda il doppiaggio. Sul fronte dei testi, invece, il gioco sarà localizzato in coreano, inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, danese, olandese, finlandese, norvegese, polacco, portoghese, russo, svedese, arabo, turco, tailandese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale.

Ricordiamo che Stellar Blade sarà disponibile su PS5 dal 26 aprile, mentre la demo verrà pubblicata il 29 marzo.