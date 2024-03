Final Fantasy XIV: Dawntrail, uscita rinviata a luglio

Square Enix ha rinviato di qualche giorno l’uscita di Dawntrail, la prossima espansione di Final Fantasy XIV. Il lancio di Dawntrail è stato spostato al 2 luglio per far sì che l’opera non si scontri direttamente con Shadow of the Erdtree, l’attesissimo DLC di Elden Ring.









Dawntrail porterà con sé una nuova storia, due mestieri aggiuntivi (Pictomancer e Viper), diversi nuovi dungeon e incontri impegnativi, un aumento del limite di livello a 100 e altro ancora. È stata inoltre presentata la Collector’s Edition di Dawntrail, già disponibile per il pre-order tramite il sito ufficiale. Questa include:

Artbox speciale di Dawntrail – Un artbox unico dalla scintillante base dorata, che rievoca una fiabesca città d’oro. Decorato con un’illustrazione di Dawntrail a cura dell’artista Yoshitaka Amano.

– Un artbox unico dalla scintillante base dorata, che rievoca una fiabesca città d’oro. Decorato con un’illustrazione di Dawntrail a cura dell’artista Yoshitaka Amano. Pregiata statuetta di un Viper – Una statuetta di incredibile qualità che mostra il Guerriero della Luce nei panni di un Viper. Calcolando la base, la statuetta misura approssimativamente 24,5 x 11,5 x 15 cm.

– Una statuetta di incredibile qualità che mostra il Guerriero della Luce nei panni di un Viper. Calcolando la base, la statuetta misura approssimativamente 24,5 x 11,5 x 15 cm. Mappa in tessuto dell’avventuriero – La versione più recente della mappa del mondo di FFXIV, che include nuovi luoghi introdotti da Dawntrail. Stampata su tessuto di alta qualità, dimensioni 42 x 75 cm circa.

– La versione più recente della mappa del mondo di FFXIV, che include nuovi luoghi introdotti da Dawntrail. Stampata su tessuto di alta qualità, dimensioni 42 x 75 cm circa. The Unending Journey – Un taccuino a righe ispirato a un diario di avventure, dimensioni 15 x 11 cm circa.

– Un taccuino a righe ispirato a un diario di avventure, dimensioni 15 x 11 cm circa. Astuccio dell’avventuriero – Un astuccio arrotolabile in cui conservare strumenti di scrittura e altri oggetti essenziali per le tue avventure. L’astuccio srotolato misura circa 21 x 24 cm.