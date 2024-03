Stellar Blade: in arrivo una demo su PS5

Sony Interactive Entertainment e Shift Up hanno annunciato l’imminente pubblicazione di una demo di Stellar Blade, action in terza persona in uscita esclusivamente su PS5.









La demo include una porzione delle fasi iniziali del gioco, da quando EVE, membro della settima Unità aerea, viene mandata in missione sulla Terra per riconquistare il pianeta dai Naytiba, fino al primo combattimento contro un boss. Questa sezione comprende il tutorial così da permettere ai giocatori di prendere confidenza con le meccaniche di gioco.

La demo di Stellar Blade sarà disponibile dal 29 marzo, mentre il gioco completo arriverà su PS5 il successivo 26 aprile. Da notare che i progressi del dimostrativo potranno essere trasferiti nel gioco completo, una volta acquistato.