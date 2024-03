Annunciato Hellgate: Redemption, sequel di Hellgate: London

Bill Roper di Lunacy Games ha annunciato di aver stipulato un accordo di licenza con HanbitSoft per lo sviluppo di un nuovo progetto dal nome in codice Hellgate: Redemption, il sequel dell’action RPG di stampo hack & slash Hellgate: London. Il progetto viene definito come un videogioco “tripla A” per PC e console ambientato nel medesimo universo.

“Per molti anni ho sognato di tornare a lavorare sul franchise che abbiamo creato nel 2007“, ha dichiarato Bill Roper, CEO e co-fondatore di Lunacy Games. “Ho sempre avuto la sensazione di avere degli affari in sospeso con l’IP di Hellgate, motivo per cui il nostro nome in codice per il progetto è Hellgate: Redemption.”

Hellgate: Redemption è in lavorazione con l’Unreal Engine 5 e manterrà molte delle meccaniche di gameplay di Hellgate: London, sebbene l’intenzione del team di sviluppo sia quella di realizzare un videogioco in grado di avvantaggiarsi dei netti passi in avanti fatti dal settore nel corso degli ultimi due decenni circa.