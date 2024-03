PlayStation Plus: ecco i giochi Essential di aprile

Sony ha annunciato i videogiochi che saranno riscattabili dagli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential nel corso del mese di aprile.

Tra questi spicca Immortals of Aveum, lo sparatutto in soggettiva per PS5 sviluppato da Ascendant Studios ed edito da Electronic Arts. Al suo fianco troveremo lo strategico Minecraft Legends, in versione PS4 e PS5. Chiude la selezione la versione PS4 di Skul: The Hero Slayer, l’apprezzato action platform roguelite di Southpaw Games.

Il tris di giochi sarà disponibile a partire dal 2 aprile. Inoltre, come bonus gli abbonati potranno riscattare il Mega Bundle di Overwatch 2 contenente la Legendary Beekeeper Sigma, Legendary Art Deco Symmetra, sette Epic Skins e cinque Battle Pass Tier Skips gratuiti.