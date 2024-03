Outward: Definitive Edition è ora disponibile su Nintendo Switch

Sviluppato e pubblicato da Nine Dots, Outward: Definitive Edition è disponibile a partire da quest’oggi su Nintendo Switch, dopo la sua pubblicazione su PC, Xbox e PlayStation. Nei panni di un comune avventuriero, il giocatore dovrà difendersi da creature minacciose, nonché sfidare le pericolose condizioni ambientali, proteggendosi dalle malattie infettive.









Intraprendi pericolose spedizioni attraverso terre selvagge per raggiungere nuove città, accettare varie missioni e scoprire dungeon nascosti che pullulano di nemici formidabili. Per sopravvivere nel mondo di Aurai, il giocatorà dovrà essere essere astuto, intelligente e preparato, elaborando così diverse strategie per sconfiggere i nemici e non trascurare i suoi bisogni primari, decidendo di condividere il suo viaggio con un amico, in locale o online.