Final Fantasy VII Rebirth: in arrivo una serie di documentari

Sviluppato e pubblicato da Square Enix, Final Fantasy VII Rebirth verrà supportato da una serie di documentari che descrivano l’intero percorso creativi attorno al nuovo videogioco dedicato alla settima fantasia finale. In questo documentario in quattro parti, potrà immergersi in profondità nella creazione di questo nuovo GDR standalone, grazie ad approfondimenti e storie inedite raccontate da director, artisti, designer e doppiatori del gioco.









La serie è un pass dietro le quinte per fan e nuovi arrivati, che potranno scoprire i segreti del vasto e dinamico mondo di gioco, i potenti legami tra i membri del gruppo e le ricche e sfaccettate storie e missioni che li attendono in questa leggendaria avventura. Qua la nostra recensione.