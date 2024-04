Tales of Kenzera: ZAU sarà disponibile su PlayStation al lancio

Sviluppato da Surgent Studios e pubblicato da Electronic Arts, Tales of Kenzera: ZAU sarà disponibile al lancio, previsto per il prossimo 23 aprile 2024 su console e PC, anche su PlayStation Plus, che oggi ha proposto come prova di gioco gratuito anche il recente Persona 5 Tactica.









Un ragazzino in lutto inizia a leggere un racconto Bantu scritto dal suo defunto padre. Al suo interno, il giocatore si avventurerò nelle splendide e insidiose terre di Kenzera nei panni di Zau, un giovane sciamano che stringe un patto con il Dio della morte per strappare alle tenebre il suo amato Baba. Con i suoi poteri cosmici e un coraggio senza eguali, viaggerà alla scoperta di leggendarie terre sconosciute. Un tempo piena di vita, Kenzera è ora invasa da spiriti ancestrali perduti. Mentre Zau avanza verso la sua meta, tre potenti esseri attendono silenti, forti nel loro potere ma stranamente familiari.