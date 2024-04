Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL: Konami celebra i 60 milioni di giocatori

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, sviluppato e pubblicato da Konami, celebra i 60 milioni di giocatori in tutto al mondo. La formula di gioco è composta da duelli cross-platform, nonché di una grafica in grado di donare vita alle carte, nonch>é di intrattenere con eventi e tornei mensili.

Per festeggiare il nuovo importante traguardo, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL offrirà, a tutti i giocatori che effettueranno l’accesso durante le celebrazioni, un totale di 1.000 gemme gratuite. Inoltre, i duellanti che accederanno al gioco potranno aggiudicarsi non uno ma ben tre pack gratuiti della nuovissima “Arena Fiammeggiante”. Questo Selection Pack apre la strada porta nuove carte come Imperatore Vulcanico e Falò, oltre a offrirne ulteriori come “Abominio Svincolato”.