Tameem Antoniades ha lasciato Ninja Theory

Il co-fondatore di Ninja Theory, nonché director e autore della sceneggiatura di Hellblade: Senua’s Sacrifice, Tameem Antoniades non fa più parte dell’organico dello studio britannico.

La conferma è arrivata in queste ore da parte di un portavoce della divisione Xbox sulle colonne di Polygon, il quale ha fatto sapere che Antoniades ha lasciato Ninja Theory. L’esponente di Microsoft ha dichiarato che Tameem Antoniades è stato coinvolto nelle fasi iniziali dello sviluppo di Senua’s Saga: Hellblade 2, tuttavia adesso il progetto è guidato da tre persone: l’environment art director Dan Attwell, il visual effects director Mark Slater-Tunstill, e l’audio director David Garcia. Quanto a cosa faccia adesso Antoniades e il perché non sia più in Ninja Theory, invece, non è dato sapere.

Ricordiamo, però, che Senua’s Saga: Hellblade 2 sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S dal 21 maggio.