Tales of Kenzera: ZAU, svelato il cast di doppiatori

Electornic Arts e Surgent Studios hanno presentato il cast di doppiatori di Tales of Kenzera: ZAU, l’action platform di stampo metroidvania in uscita tra pochi giorni su PC e console. Composto da un cast attori televisivi e cinematografici veterani provenienti da diversi contesti regionali, il doppiaggio sarà disponibile sia in lingua inglese che swahili.

Di seguito il cast in lingua inglese:

Zau e Zuberi : Abubakar Salim, fondatore dei Surgent Studios e attore nominato ai BAFTA [Raised by Wolves, House of the Dragon, Assassin’s Creed Origins]

: Abubakar Salim, fondatore dei Surgent Studios e attore nominato ai BAFTA [Raised by Wolves, House of the Dragon, Assassin’s Creed Origins] Kalunga : Tristan D. Lalla [Longshot, Nurses, Assassin’s Creed Freedom Cry]

: Tristan D. Lalla [Longshot, Nurses, Assassin’s Creed Freedom Cry] Bomani : Steve Toussaint [House of the Dragon]

: Steve Toussaint [House of the Dragon] Liyana : Dominique Moore [Horrible Histories, Hotel Trubble, Paddington Green]

: Dominique Moore [Horrible Histories, Hotel Trubble, Paddington Green] Mama : Letoya Makhene [Home Wrecker]

: Letoya Makhene [Home Wrecker] Sabulana : Simona Brown [Behind Her Eyes]

: Simona Brown [Behind Her Eyes] GaGorib: Abraham Popoola [GaGorib, Griot Lamp, Atlas, Star Wars Andor]

Questo, invece, il cast in lingua swahili:

Zau e Zuberi : Neville Misati [Rafiki]

: Neville Misati [Rafiki] Kalunga : Maqbul Mohammed [Weakness]

: Maqbul Mohammed [Weakness] Sabulana : Amalie Chopetta [Holiday Fiance]

: Amalie Chopetta [Holiday Fiance] Bomani : Melvin Alusa [Mission to Rescue]

: Melvin Alusa [Mission to Rescue] Liyana : Grace Nyokabi

: Grace Nyokabi Mama: Edith Ithongo’o [Igiza]

Tales of Kenzera: ZAU sarà disponibile dal 23 aprile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.