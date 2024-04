RKGK / Rakugaki è un nuovo platform 3D per PC

Wasabi Games e Gearbox Publishing, in attesa del cambio di nome ufficiale, hanno presentato RKGK / Rakugaki. Si tratta di un nuovo platform 3D in arrivo su PC tramite Steam.









Vestendo i panni dell’indomita Valah della crew di RKGK dovremo combattere per liberare la città neo-brutalista di Cap City dal controllo della malvagia B Corp. Come? Realizzando graffiti sul freddo cemento, trasformando il mondo di Valah in un frenetico parco giochi. Sfruttando le bombolette spray della protagonista potremo muoverci con eleganza, scatenando il caos e lasciando la coloratissima firma su tutti i muri di Cap City.

RKGK / Rakugaki sarà disponibile su Steam in estate.