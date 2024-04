Xbox Game Pass: ecco i videogiochi di aprile

Microsoft ha presentato le novità in arrivo ad aprile nell’offerta per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Tra i titoli disponibili da oggi e nei prossimi giorni segnaliamo vari arrivi al day one, tra cui Harold Halibut ed Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, ma anche il gestionale Manor Lords.

Di seguito l’elenco dei giochi:

Harold Halibut (Xbox Series X|S, PC, Cloud) – Già disponibile

(Xbox Series X|S, PC, Cloud) – Già disponibile Orcs Must Die! 3 (Console, PC) – 17 aprile

(Console, PC) – 17 aprile EA Sports NHL 24 via EA Play (Console) – 18 aprile

via EA Play (Console) – 18 aprile Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Console, PC, Cloud) – 23 aprile

(Console, PC, Cloud) – 23 aprile Another Crab’s Treasure (Console, PC, Cloud) – 25 aprile

(Console, PC, Cloud) – 25 aprile Manor Lords (Game Preview) (PC) – 26 aprile

(Game Preview) (PC) – 26 aprile Have a Nice Death (Console, PC, Cloud) – 30 aprile

Questi, invece, i titoli che lasceranno il servizio dal 30 aprile:

7 Days to Die (Console, PC, Cloud)

Besiege (Console, PC, Cloud)

EA Sports NHL 22 (Console)

Loot River (Console, PC, Cloud)

Pikuniku (Console, PC, Cloud)

Ravenlok (Console, PC, Cloud)