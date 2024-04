Hades II: il test tecnico si terrà a breve, aperte le iscrizioni

Supergiant Games ha annunciato l’imminente test tecnico di Hades II, che si terrà a breve su PC tramite Steam.

Gli sviluppatori fanno sapere che il test permetterà di accedere alla prima area del gioco, così da sperimentare i vari sistemi su cui si basa il gameplay. Questa versione di prova servirà ad apportare le varie modifiche segnalate dagli utenti prima dell’uscitadel gioco in Accesso Anticipato, così da assicurare un lancio senza particolari problemi.

Per avere una chance di partecipare al test tecnico di Hades II basta segnalare la propria disponibilità tramite la pagina del prodotto su Steam. Supergiant precisa che solamente una piccola parte di chi si sarà reso disponibile avrà effettivamente accesso a questa versione del gioco. Infine, il team fa sapere che il test non ha una durata precisa, ma sarà disponibile per “più di una settimana e meno di un mese“, dopodiché il gioco verrà pubblicato in Accesso Anticipato. Non si conosce nemmeno la data di inizio di questo test tecnico, ma non dovrebbe mancare molto.