Enotria: The Last Song, rinviato nuovamente

Sviluppato e pubblicato da Jyamma Games, Enotria: The Last Song è stato rinviato nuovamente. Il team, inoltre, ha fatto sapere che Enotria: The Last Song che i preordini dell’opera sono ora disponibili per PlayStation 5 e Epic Games Store sono ora attivi, con Xbox Series X|S che seguirà presto, sebbene sia stata riconfermata anche sulla nuova console della casa di Redmond. La data d’uscita ufficiale è il 19 settembre 2024.

Jyamma Games ha anche annunciato che renderà disponibile una demo di otto ore nel corso del prossimo Steam Next Fest, che si terrà a giugno. Il videogioco è ispirato ai comunissimi action RPG di matrice Souls.