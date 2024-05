Tom Clancy's The Division Heartland è stato cancellato

A distanza di tre anni dall’annuncio, Ubisoft ha cancellato Tom Clancy’s The Division Heartland, lo sparatutto a tinte survival free-to-play che avrebbe dovuto vedere la luce su PC e console.

“Nell’ambito delle azioni che Ubisoft sta ponendo in essere per semplificare le proprie operazioni e adattarsi alle tendenze di un mercato in evoluzione, sono state effettuate ulteriori riorganizzazioni all’interno dei team di Global Publishing, sia nella regione Asia-Pacifico, che ora è organizzata in tre hub di coinvolgimento, sia a livello centrale,” si legge nell’ultimo rapporto finanziario. “Inoltre, in linea con la maggiore selettività dei suoi investimenti, Ubisoft ha deciso di interrompere lo sviluppo di The Division Heartland e ha ridistribuito le risorse verso opportunità più significative come XDefiant e Rainbow Six.”