Assassin's Creed Shadows: ecco il trailer con la data d'uscita

Anticipato qualche giorno fa da Ubisoft stessa, Assassin’s Creed Shadows è il nuovo videogioco del franchise dello studio francese, che trasporterà i giocatori nelle tumultuose guerre fratricide del Giappone Feudale. La data d’uscita, in tal senso, è fissata per il prossimo 15 novembre 2024, in uscita su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Ecco il trailer ufficiale rilasciato dal team parigino.

Il trailer parte con una fuga: un uomo scappa da un samurai in armatura, mentre una giovane, davanti a una statua shintoista, prega assieme a un nobile. Nel frattempo, attorno a questa introduzione viene dettagliata l’intero mondo che si scoprirà il prossimo novembre. L’ambientazione, in tal senso, mostra Edo e Osaka, le due città che, al tempo, erano il centro nevralgico del Paese del Sol Levante. Sui nomi dei personaggi e le loro storie ancora non si sa nulla, ma è probabile che Ubisoft rilascerà a breve dei dettagli ulteriori.