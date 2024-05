PlayStation Plus Extra e Premium: ecco i giochi di maggio

Sony ha annunciato i videogiochi che si aggiungeranno al catalogo del servizio PlayStation Plus a maggio per gli abbonati ai tier Extra e Premium. Tra questi spicca il ritorno di Red Dead Redemption 2, già disponibile in passato sul servizio per poi essere rimosso successivamente.

Di seguito l’elenco completo dei videogiochi disponibili dal 21 maggio:

Red Dead Redemption 2 | PS4

Deceive Inc. | PS5

The Sims 4 Vita in Città | PS4

Crime Boss: Rockay City | PS5

The Settlers: New Allies | PS4

Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

Cat Quest | PS4

Cat Quest II | PS4

The LEGO Movie 2 Videogame | PS4

Watch Dogs | PS4

2Xtreme | PS4, PS5 (Premium)

G-Police | PS4, PS5 (Premium)

Worms Pinball | PS4, PS5 (Premium)