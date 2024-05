Life by You: ennesimo rinvio per il simulatore di vita di Paradox

A pochi giorni dalla data di uscita annunciata il mese scorso, Paradox ha rinviato per l’ennesima volta la pubblicazione in Accesso Anticipato di Life by You.

“Dopo aver riflettuto a lungo, siamo spiacenti di annunciare che abbiamo deciso di ritrattare la data di uscita dell’Accesso Anticipato di Life by You, precedentemente fissata per il 4 giugno,” si legge nel comunicato. “Non è stata una decisione facile, soprattutto perché comprendiamo l’attesa e l’entusiasmo per il gioco. Tuttavia, riteniamo che sia necessario più tempo per lo sviluppo. Anche se avremmo preferito impegnarci per una nuova finestra di uscita, crediamo che sia più prudente aspettare mentre pianifichiamo il futuro, piuttosto che impegnarci per una nuova data che non possiamo essere certi di rispettare. Vi forniremo ulteriori informazioni non appena possibile, ma fino ad allora vogliamo ringraziarvi sinceramente per il vostro continuo supporto e la vostra pazienza.”

Life by You uscirà prossimamente su PC tramite Steam ed Epic Games Store.