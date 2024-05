IGN Entertainment acquisisce Gamer Network

È notizia di poche ore fa l’acquisizione di Gamer Network da parte di IGN Entertainment, la divisione di Ziff Davis che gestisce non solo la testata internazionale IGN, ma anche MapGenie, HowLongToBeat e Humble Bundle.

Gamer Network è un gruppo editoriale britannico che controlla varie testate, tra cui Eurogamer, GamesIndustry, Rock Paper Shotgun, VG247 e Dicebreaker. L’acquisizione di tale gruppo permette a IGN Entertainment di avere quote anche in Outside Xbox, Digital Foundry e Hookshot, a sua volta in controllo di Nintendolife, PushSquare, PureXbox e Time Extension.

Tom Phillips, il caporedattore di Eurogamer, ha fatto sapere che l’operazione ha portato anche al licenziamento di un numero imprecisato di dipendenti di Gamer Network. “In un periodo difficile per i licenziamenti nell’industria dei videogiochi in generale, Gamer Network si trova ora tra le molte altre aziende colpite dai tagli,“ si legge nell’editoriale di Phillips. “Lo staff di Eurogamer non è stato colpito direttamente, ma sarebbe impossibile scrivere questo articolo senza riconoscere la perdita di amici e colleghi all’interno dell’ufficio di Gamer Network e dei nostri siti correlati. Siamo ancora agli albori di questo nuovo capitolo di Eurogamer e mi viene in mente, ora più che mai, quanto sia fortunato a far parte del team che sta portando avanti questo sito web per il suo 25° anno consecutivo.”

L’acquisizione di Gamer Network rende IGN Entertainment uno dei principali attori nel campo dell’editoria videoludica, accentrando molte testate internazionali sotto la stessa egida.