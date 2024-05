Kingmakers torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay

In occasione del tinyBuild Connect, gli sviluppatori di Kingmakers hanno mostrato un nuovo video di gameplay del loro bizzarro sandbox militare.

Come membri di una task force speciale, il nostro compito è quello di salvare il futuro insieme a migliaia di soldati. Dovremo costruire il nostro regno, imbracciare le armi e guidare gli eserciti in enormi battaglie simulate in tempo reale, da soli o in cooperativa fino a quattro giocatori. Dopo aver viaggiato indietro nel tempo ed essere approdati nell’Inghilterra medievale, potremo usare armi moderne contro i soldati dell’epoca per assicurarci la vittoria.

Kingmakers sarà disponibile quest’anno su Steam in Accesso Anticipato.