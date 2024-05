Still Wakes the Deep: ecco i requisiti PC

Still Wakes the Deep, sviluppato e pubblicato da The Chinese Room, arriverà il prossimo 18 giugno 2024 su PC e console. Il team ha mostrato i requisiti mini e quelli richiesti per la sua opera horror, che trasporterà i giocatori degli incubi di un contesto tutto da scoprire.

Still Wakes the Deep, requisiti minimi

Processore: quad core Intel o AMD da 2,5 GHz

Scheda video: NVIDIA RTX 2050, AMD RX 6000, Intel Arc A550

Memoria: 8 GB di RAM

Storage: 9 GB di spazio richiesto (SSD raccomandato)

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Still Wakes the Deep, requisiti raccomandati

Processore: Intel Core i5 11600, AMD Ryzen 5 5600X

Scheda video: NVIDIA RTX 2070, AMD RX 6700 XT, Intel Arc A750

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 9 GB di spazio richiesto (SSD raccomandato)

Sistema operativo: Windows 10 64 bit