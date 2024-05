Street Fighter 6:: Akuma è ora disponibile

Street Fighter 6, sviluppato e pubblicato da Capcom, rende da oggi il personaggio giocabile Akuma, che si unisce al roster dei personaggi del nuovo videogioco del franchise, recensito dal nostro Dan Hero. Akuma è ora disponibile in tutte e tre le modalità di gioco: i giocatori possono combattere e allenarsi con Akuma in Fighting Ground, visitare Akuma nel suo habitat naturale in World Tour ed equipaggiare il proprio avatar con il suo set di mosse demoniache in Battle Hub.

Insieme all’uscita di Akuma sono disponibili anche due nuove esperienze Battle Hub, quattro nuovi modelli di Outfit 3 e una serie di aggiornamenti del bilanciamento delle battaglie per tutti i personaggi esistenti nel roster.