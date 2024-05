Kingdom Come: Deliverance II, ecco il dietro le quinte del trailer

Kingdom Come: Deliverance II, sviluppato e pubblicato da Warhorse, si mostra con un video dedicato a un dietro le quinte del trailer della nuova opera con protagonista (ecco la recensione del primo capitolo, a cura del nostro Mario). Inoltre, qualche settimana fa abbiamo visto in anteprima la sua presentazione, con la partecipazione del nostro Claudio Magistrelli.

Nel titolo s’impersonificherà Henry di Skalica, un uomo ordinario capace di imprese straordinarie, coinvolto in una storia di vendette, rivelazioni e tradimenti in un viaggio epico che, dalla umile forgia di un fabbro, arriverà alla corte dei principati di Boemia, alla ricerca del suo posto nel mondo, in un Medioevo storicamente attendibile quanto brutale.