Annunciato Permafrost, un survival post-apocalittico per PC

Il publisher austro-tedesco Toplitz Productions ha presentato Permafrost, un nuovo survival di stampo sandbox sviluppato da SpaceRocket Games e in arrivo l’anno prossimo su PC.

Questa la descrizione ufficiale: “Nell’anno 2035 un cataclisma apocalittico ha dato una nuova forma al nostro mondo, lasciandosi dietro una gelida landa desolata, nota con il nome di Permafrost. In questo regno congelato, l’esistenza dell’umanità è appesa a un filo sottilissimo. Le comunicazioni sono frammentarie, la società è dilaniata e la sopravvivenza è l’unica cosa essenziale. Tutti, sia gli umani che le bestie, sia da soli che in gruppo, si trovano ad affrontare la stessa lotta implacabile. Tu vestirai i panni di un sopravvissuto e dovrai avventurarti tra ciò che rimane della civiltà, esplorando le distese di ghiaccio e affrontando una caccia costante alle risorse preziose.”

Sarà quindi necessario esplorare l’ambiente per raccogliere risorse, cacciare animali, costruire un rifugio e affidarsi al proprio compagno a quattro zampe per cercare di sopravvivere in questa landa ghiacciata. Il gioco offrirà sia una modalità giocatore singolo che cooperativa con supporto fino a un massimo di quattro giocatori.

Permafrost sarà disponibile su Steam in Accesso Anticipato nel corso del 2025.