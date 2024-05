Annunciato un nuovo State of Play

Sony ha annunciato uno State of Play previsto per il prossimo giovedì 30 marzo. La diretta, da quanto ha annunciato la società nipponica, durerà trenta minuti e mostrerà venti videogiochi in uscita sull’intero ecosistema PlayStation. Inoltre, è sottinteso che verrà spiegato il futuro di PlayStation 5, con un probabile annuncio della versione PRO, dopo la pubblicazione della SLIM l’anno scorso.

Giornalisti del calibro di Juff Grubb, inoltre, avevano previsto l’evento immediatamente dopo la pubblicazione di Stellar Blade, la nuova esclusiva PlayStation che, in Giappone, è ancora nella top ten dei videogiochi più venduti. Di sicuro, sarà intenzione di Sony mostrare tutte le opere annunciate e senza una data d’uscita, anche se sono possibili sorprese, considerando la durata.