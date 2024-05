Mortal Kombat 1: svelato il gameplay di Patriota

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di Mortal Kombat 1 che rivela il primo gameplay del contenuto scaricabile dedicato a Patriota. Direttamente dalla serie The Boys su Amazon Prime Video, Patriota si unirà alle file dei combattenti di Mortal Kombat 1 il 4 giugno, in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack, e sarà quindi disponibile per tutti dall’11 giugno. Qua la nostra recensione a cura di Gabriele Barducci.

Patriota è l’essere più potente del pianeta e il leader dei Sette, una squadra d’élite di proprietà e gestita dalla Vought International. Patriota appare come il protettore definitivo, ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto da star e dal suo elevato indice di gradimento: è un assassino narcisista e sociopatico con un appetito insaziabile per l’approvazione, l’essere amato e il potere. La sete di potere di Patriota e l’annientamento dei suoi rivali non si limitano al suo mondo, la sua ira colpirà anche gli sfidanti degli altri reami. Come mostrato nel nuovo video, Patriota si impone sugli avversari con la sua superforza, gli attacchi aerei e la capacità di colpire i nemici coi suoi raggi laser oculari.