Hades vince il Nebula Award per Best Game Writing

Il Nebula Award è uno dei premi americani più prestigiosi per quanto riguarda il campo della scrittura nei generi fantasy e fantascientifico, e a partire del 2018 include anche una categoria dedicata ai videogiochi. A vincere, quest’anno, è stato Hades di Supergiant Games; ricordiamo che oltre a un’ottima scrittura dei personaggi, il roguelite riesce anche a integrare efficacemente il ciclo di morte e resurrezione del suo gameplay all’interno della struttura narrativa.

Commentando la vittoria, lo scrittore di Hades Greg Kavasin non ha mancato di citare le sue fonti di ispirazione: grandi classici come Wing Commander II, Grim Fandango e Planescape: Torment. Kavasin ha inoltre sottolineato come gli esempi di ottima scrittura percorrano tutta la storia dei videogiochi, anche se al giorno d’oggi le trame hanno maggiori possibilità di varcare nuovi confini. Nel conquistare il premio, il titolo di Supergiant ha superato la concorrenza di Scent & Semiosis, The Luminous Underground, Blaseball, Kentucky Route Zero e Spiritfarer.