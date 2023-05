Elden Ring vince il Nebula Award per la scrittura di un videogioco

La cinquantottesima edizione dei prestigiosi Nebula Award si è conclusa con il trionfo di Elden Ring, insignito dall’associazione Science Fiction and Fantasy Writers of America del riconoscimento di miglior scrittura per un videogioco. Si tratta di uno dei premi più importanti nel campo della scrittura fantascientifica e fantasy che da qualche anno a questa parte si è aperto anche al mondo dei videogiochi.

Tra i vincitori degli anni passati, infatti, troviamo anche Hades e The Outer Worlds, giusto per citarne un paio. Quest’anno invece è toccato a Elden Ring: l’action RPG sviluppato da FromSoftware si è dovuto misurare con altri pezzi da novanta del calibro di Pentiment, Journeys through the Radiant Citadel, Stray, Horizon Forbidden West e Vampire: The Masquerade — Sins of the Sires. La giuria ha però voluto premiare George R.R. Martin e Hidetaka Miyazaki, che per il loro lavoro su Elden Ring portano a casa il Nebula Award relativo alle opere pubblicate nel 2022.