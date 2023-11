Embracer Group ha licenziato 900 dipendenti nell'ultimo trimestre

Approfittando della presentazione dei risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre, Embracer Group ha confermato di aver licenziato 900 dipendenti nel medesimo arco temporale. Questa cifra include la chiusura di Volition, quella di Campfire Cabal, di Free Radical Design, e licenziamenti in vari studi di sviluppo, tra cui Beamdog, Cryptic Studios e molti altri. In totale, Embracer ha tagliato il 5% dei posti di lavoro.

“Non abbiamo solamente chiuso alcuni studi,” ha dichiarato il CEO Lars Wingefors. “Abbiamo anche ridotto lo staff e ridotto il numero di progetti in sviluppo in molti studi, così da concentrarci sul ritorno degli investimenti nel mercato PC e console.” Il CEO ha fatto sapere che la ristrutturazione interna continuerà nei prossimi mesi, pertanto non si escludono ulteriori disinvestimenti (da tempo si vocifera di un possibile vendita di Gearbox), ma non vengono esclusi nemmeno altri licenziamenti. Naturalmente continueremo a tenervi informati.