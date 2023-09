Embracer chiude Volition, lo studio di Saints Row e Red Faction

Embracer Group ha chiuso Volition con effetto immediato. La notizia è stata data dalla compagnia con un breve messaggio diffuso sui social.

La chiusura di Volition si inserisce all’interno della riorganizzazione che Embracer ha annunciato lo scorso giugno. L’obiettivo del gruppo è quello di contenere i costi operativi dopo che la compagnia ha perso un investimento di ben 2 miliardi di dollari. A farne le spese, purtroppo, è stato principalmente lo studio che ha dato i natali, tra gli altri, alle serie di Saints Row e Red Faction.

Fondata nel 1993 come Parallax Software, la compagnia di sviluppo divenne immediatamente famosa per gli sparatutto Descent, successivamente cambiò nome in Volition pubblicando i due FreeSpace, dando vita alle serie di Summoner e Red Faction, e successivamente a quella di Saints Row. Nel 2000 Volition fu acquisita da THQ, successivamente al fallimento di quest’ultima venne rilevata da Deep Silver nel 2013, entrando successivamente a far parte di Embracer Group.

Si chiude così la storia trentennale di uno studio che ha purtroppo pagato per degli errori in parte non suoi.