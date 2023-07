Assassin's Creed: all'orizzonte un possibile remake di Black Flag

Secondo alcune indiscrezioni, Ubisoft avrebbe fatto partire i lavori su un remake di Assassin’s Creed IV: Black Flag, il videogioco a tema piratesco pubblicato originariamente nel 2013.

La notizia rimbalza sulle colonne di Kotaku, dove leggiamo che due fonti che preferiscono rimanere anonime dichiarano di essere a conoscenza di un progetto per il rifacimento del quarto Assassin’s Creed. Stando a queste fonti, il progetto sarebbe ancora nella fase di pre-produzione, pertanto potrebbero volerci diversi anni prima che il remake di Black Flag possa effettivamente vedere la luce del sole. Sempre secondo i rumor, il rifacimento sarebbe in lavorazione presso Ubisoft Singapore, lo stesso studio che sta sviluppando Skull and Bones da ormai molti anni.

Interpellato dalla redazione di Kotaku, il publisher francese ha evitato di commentare. Come al solito vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute accortezze.