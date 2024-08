Spiders: gli sviluppatori di GreedFall 2 in sciopero contro i manager

Quando manca meno di un mese al lancio di GreedFall 2: The Dying World in Accesso Anticipato, gli sviluppatori di Spiders hanno annunciato uno sciopero per protestare contro il management e contro le condizioni di lavoro estenuanti a cui sono sottoposti.

Con una lettera aperta firmata da quasi la metà dei dipendenti, 43 su un totale di 95, gli sviluppatori francesi vogliono spingere i dirigenti a prendere dei provvedimenti per il benessere dei lavoratori e, in ultima analisi, dell’azienda. “La dirigenza dà l’impressione di trattarci come schiavi stipati nella stiva di una galea, che remano senza mai sapere né la rotta né la destinazione del loro viaggio“, si legge nella lettera. “Spiders sembra una nave che naviga senza nessuno al timone.” Accuse pesanti che hanno spinto i lavoratori a indire uno sciopero nei giorni del 2 e 3 settembre, così da attirare l’attenzione dei manager.

Secondo i firmatari della lettera, la situazione in Spiders è andata via via complicandosi nel momento in cui sono state fatte assunzioni, tuttavia i manager non sarebbero stati in grado di gestire un team che adesso conta quasi il doppio dei dipendenti rispetto a qualche anno fa. “Mentre un team di piccole dimensioni potrebbe funzionare con poca organizzazione e mantenere flessibilità e reattività, le dimensioni attuali dell’azienda non lo rendono più possibile“, continua la lettera. “Ci stiamo impantanando in produzioni complicate, che stanno faticando a trovare e implementare soluzioni ai problemi riscontrati e stanno scoprendo che le loro scadenze sono sempre più impossibili da rispettare senza crunch o un lavoro approssimativo, il che è insoddisfacente per tutti i soggetti coinvolti“.

Le varie problematiche evidenziate dai dipendenti avrebbero fatto sì che si venisse a creare un ambiente di lavoro in cui proliferano “ansia e perdita di interesse” da parte degli sviluppatori. Inoltre, citando direttamente GreedFall 2, i firmatari dichiarano che in questa situazione sarebbe estremamente difficile rispettare la tabella di marcia e far sì che la versione completa del gioco esca dopo un anno dal lancio in Accesso Anticipato.

I lavoratori fanno sapere che avrebbero dovuto partecipare a un incontro con i dirigenti lo scorso 27 agosto, tuttavia il management di Spiders non si sarebbe mai presentato all’appuntamento, da qui l’indizione di uno sciopero. Per quanto riguarda le richieste dei dipendenti, queste comprendono una maggiore trasparenza da parte dei manager, una riorganizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, la parificazione degli stipendi a prescindere dal genere dei dipendenti, ma anche il diritto di poter lavorare da casa almeno tre giorni a settimana.