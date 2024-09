Baldur's Gate 3 si aggiorna con la patch 7 su PC

Larian Studios ha pubblicato la patch 7 di Baldur’s Gate 3 su PC, arricchendo il videogioco di ruolo con nuove funzionalità e contenuti.

Tra le novità di spicco di questo aggiornamento citiamo la presenza di nuovi finali malvagi, ma anche l’aggiunta dello schermo condiviso dinamico in modalità multigiocatore in cui i lati si uniscono quando i giocatori si avvicinano, per poi separarsi di nuovo quando si allontanano. Disponibile anche il Mod Manager ufficiale, per consultare e installare le migliori mod create dalla community.

Infine, oltre alla patch, gli sviluppatori hanno pubblicato anche il Baldur’s Gate 3 Toolkit: si tratta di un’applicazione separata scaricabile gratuitamente da Steam che permette di creare mod specifiche per il gioco di ruolo di Larian.

Le note complete dell’aggiornamento sono consultabili seguendo questo collegamento.