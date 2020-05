Call of Duty: World War II ora gratis col PlayStation Plus

Call of Duty: World War II, primo dei giochi gratis di giugno con l’abbonamento PlayStation Plus ad essere annunciato ufficialmente, è ora disponibile per il download.

Nonostante infatti il gioco faccia parte della lineup prevista per il prossimo mese, risulta già da oggi a disposizione di tutti i sottoscrittori del programma in abbonamento.

PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26.

We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq

— PlayStation (@PlayStation) May 25, 2020