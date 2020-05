No Man's Sky: in arrivo su Windows Store e Xbox Game Pass

Succose notizie per tutti gli appassionati del controverso titolo di Hello Games, che pian piano ha saputo riconquistare la fiducia dei propri fan, dopo un lancio davvero disastroso, e che ora si appresta a sbarcare sul Windows Store.

No Man’s Sky era infatti già presente da tempo sul catalogo di Steam, ma è ora in sviluppo una versione anche per lo store proprietario di Microsoft, seppure ancora non ci sia una data per il rilascio.

Altro passo importante è senza dubbio l’aggiunta del titolo – a partire dal prossimo giugno – al catalogo dell’Xbox Game Pass, con l’imminente annuncio del giorno esatto dello sbarco sul servizio in abbonamento.

Gli sviluppatori di No Man’s Sky hanno contestualmente sottolineato come si preparino a supportare il gioco con un ambizioso piano di rilascio di ricche espansioni, che arriveranno nel corso di tutto il 2020.