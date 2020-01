Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, ecco il primo trailer ufficiale

Warner Bros. ha diffuso (via IGN) il primo trailer ufficiale di Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, il film di animazione ispirato alla celebre saga di picchiaduro.

La pellicola seguirà le vicende di Hanzo Hasashi, in seguito diventato Scorpion, nel suo percorso che lo porterà a esigere la sua vendetta nei confronti di Sub-Zero, l’uomo che gli ha tolto la vita. Ovviamente non potremmo ritrovarci al cospetto di un film di Mortal Kombat senza l’omonimo torneo di arti marziali in cui combattenti da ogni parte dell’Earthrealm e dell’Outworld si scontrano per proteggere i rispettivi mondi.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge sarà disponibile come pellicola direct-to-video nel corso della prossima primavera.