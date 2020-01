The Division 2: pubblicato il trailer dell'Episodio 3

Ubisoft ha pubblicato il trailer dell’Episodio 3 di The Division 2, il prossimo DLC del videogioco sviluppato da Massive Entertainment che sarà disponibile nel corso del mese di febbraio.

Intitolato Coney Island: La Caccia, questo terzo episodio mette gli agenti sulle tracce di un scienziato che potrebbe rivelarsi la chiave per la ricerca di una cura al virus che ha decimato la popolazione mondiale. Il video mette in risalto anche la nuova specializzazione che verrà introdotta con il DLC, ponendo l’accento sull’agente armato di lanciafiamme.

Segnaliamo, infine, che l’Episodio 3 sarà disponibile per tutti i giocatori di The Division 2, tuttavia i possessori del Pass Anno 1 potranno accedere ai relativi contenuti con una settimana di anticipo.