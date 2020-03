The Witcher: stop alla produzione della serie TV per il Coronavirus

Netflix ha fatto sapere che la produzione della seconda stagione di The Witcher è stata interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo tutto il globo.

Intervenendo sulle colonne di Deadline, un portavoce del colosso dello streaming ha dichiarato che lo stop durerà due settimane, tuttavia l’interruzione dei lavori potrebbe prolungarsi in caso la situazione dovesse peggiorare. Il portavoce spiega che l’emergenza ha reso di fatto impossibile il prosieguo della produzione in condizioni di sicurezza, per questo si è deciso di fermare tutto per due settimane in modo tale da consentire agli addetti ai lavori di decidere con più calma il da farsi.

