Creature in the Well approda su PS4, svelata la data di uscita

Flight School Studio ha annunciato che Creature in the Well sta per sbarcare su PS4, svelandone anche la data di uscita ufficiale con un nuovo trailer.

Già disponibile da qualche mese su PC, Xbox One e Nintendo Switch (e da noi recensito proprio in occasione del lancio di queste versioni), Creature in the Well si presenta come un particolarissimo action di stampo hack & slash che strizza l’occhio alle meccaniche tipiche dei flipper, senza dimenticare di inserire nel mix alcune dinamiche dei puzzle game.

Gli sviluppatori fanno sapere che Creature of the Well sarà disponibile su PS4 a partire dal prossimo 31 marzo.