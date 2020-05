Cate Blanchett farà parte del cast del film di Borderlands, è ufficiale

Avevamo già accennato ad alcune indiscrezioni all’inizio del mese ma ora è ufficiale: Cate Blanchett sarà nel cast del film di Borderlands, come annunciato dal regista Eli Roth e dalla casa produttrice Lionsgate.

Confermati anche i rumor circa il ruolo che l’attrice australiana interpreterà nell’adattamento cinematografico: la Blanchett vestirà infatti i panni di Lilith, la Sirena cacciatrice della Cripta, uno dei personaggi principali della serie videoludica targata Gearbox Software.

Questa non sarebbe la prima volta che Cate Blanchett appare in un film di Eli Roth, l’attrice due volte premio Oscar ha infatti già collaborato con il regista statunitense nell’horror Il Mistero della Casa del Tempo.

Nessuna notizia, invece, sull’inizio delle riprese o sugli altri membri del cast. Restiamo quindi in attesa di ulteriori novità in tal senso.

