Annunciato ufficialmente il sequel del film di Sonic

Dato il successo della prima pellicola dedicata al celebre porcospino blu, Paramount Pictures ha annunciato di essere al lavoro su un sequel del film di Sonic The Hedgehog uscito nelle sale cinematografiche all’inizio dell’anno.

La notizia rimbalza sulle colonne di Variety, dove leggiamo che a dirigere il prossimo appuntamento sul grande schermo per la mascotte di SEGA troveremo nuovamente Jeff Fowler, già regista del primo film. La sceneggiatura sarà scritta ancora una volta da Pat Casey e Josh Miller.

Il progetto è ancora nelle prime fasi dello sviluppo, dunque è probabile che i lavori non partiranno nel breve periodo e si protrarranno a lungo a causa della pandemia da Coronavirus.

