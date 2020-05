PlayStation Plus: svelati i titoli di giugno

Sony ha svelato ufficialmente i videogiochi che gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare nel mese di giugno.

Gli abbonati potranno mettere le mani su non uno, ma ben due sparatutto in soggettiva: si tratta di Call of Duty: WWII, già disponibile per il download da qualche giorno, e di Star Wars Battlefront II, l’FPS sviluppato da DICE e ispirato all’universo narrativo di Guerre Stellari. Entrambi i titoli faranno parte dell’offerta fino al prossimo 6 luglio.

Smentite, dunque, le indiscrezioni della vigilia che davano Marvel’s Spider-Man tra i giochi di giugno. Gli appassionati dell’Uomo Ragno rimangono purtroppo a bocca asciutta.

