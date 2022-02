The Lord of the Rings: The Rings of Power, diffuso il primo teaser trailer

Dopo le prime foto del set emerse nel corso degli ultimi giorni, è finalmente giunto il momento di dare una prima occhiata a The Lord of the Rings: The Rings of Power, la serie TV ispirata a Il Signore degli Anelli e ad altri scritti di J. R. R. Tolkien e prodotta da Amazon. In circa un minuto, il teaser trailer mostra alcuni dei personaggi e delle ambientazioni che andremo a scoprire negli otto episodi previsti per la prima stagione della serie, in uscita su Prime Video a settembre 2022.









Ambientata nella Seconda Era e dunque ambientata migliaia di anni prima degli eventi che hanno reso celebre la Terra di Mezzo, The Lord of the Rings: The Rings of Power tratterà gli eventi che porteranno all’ascesa di Sauron, portandoci a visitare i Monti Nebbiosi, la città elfica di Lindon, il mitologico regno di Númenor e tanti altri spettacolari luoghi. Fra i personaggi, troveremo sia nomi noti ai fan dei libri e dei film Galadriel, interpretata da Morfydd Clark; Elrond, da Robert Aramayo; Isildur, da Maxim Baldry; e Celebrimbor, da Charles Edwards) che nuove creazioni.