Dying Light 2: rivelato l'Authority Pack, primo DLC gratuito

Com’è ben noto, Techland ha in mente di supportare Dying Light 2 per ben cinque anni, ma per il momento è il caso di guardare al presente. Di recente, lo studio polacco ha infatti rivelato il primo DLC per il suo open world a tema zombie, che per la felicità del vostro portafogli è pure gratuito. Presentato da un breve trailer, il set di oggetti incluso con l’Authority Pack comprende vestiario a team Peacekeeper per il buon Aidan, oltre a un’arma che sicuramente facilita di molto il compito di far rispettare la legge.









Il set arriverà in tre diverse ondate, ciascuna composta da vari elementi: la prima, per esempio, includerà la giacca, i pantaloni e le scarpe, ed è già disponibile su tutte le piattaforme. Techland non si limiterà in ogni caso a integrare Dying Light 2 solo con oggetti cosmetici. La roadmap pubblicata qualche settimana fa rivela infatti come siano in cantiere almeno due DLC che espanderanno la storia del gioco.